Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé: «On fêtera Noël, mais autrement»

Invité sur le plateau de la VRT, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a donné quelques précisions pour… les fêtes de fin d’années. Et, il n’a pas voulu donner de faux espoirs. « Il y a très peu de chances qu’on fête Noël avec ses neveux, en mode grand rassemblement familial », a planté le socialiste flamand. « On espère pouvoir améliorer la situation. Oui on fêtera Noël, mais autrement ».

Le ministre est également revenu sur la durée de ce deuxième confinement, qui débute ce lundi. Avec une question : Six ou huit semaines de lockdown ? « Je n’ai pas dit que ce serait 8 semaines. J’ai dit que ce serait un marathon », répond le ministre de la Santé. Rappelons qu’une période de six semaines a été décidée lors du dernier Comité de concertation.