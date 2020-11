Depuis 5 jours, le nombre d’admissions à l’hôpital oscille entre 673 et 743 entrées par jour. Ce qui ressemble à un début de stabilisation après une folle envolée. Mais l’objectif est évidemment de faire repartir cet indicateur à la baisse.

Bon, il faut commencer par toutes les précautions d’usage. La situation sanitaire reste grave, le taux d’occupation des hôpitaux belges (plus particulièrement en Wallonie et à Bruxelles) est toujours extrêmement inquiétant. Plusieurs institutions ont dû faire appel à l’armée pour obtenir des effectifs supplémentaires, ou installer une tente covid sur leur parking pour traiter les malades les moins sévères. Et la Belgique ne sortira pas de cette situation-là en un claquement de doigts.