Sambi Lokonga aux anges après la victoire d’Anderlecht face à l’Antwerp (1-0): «Ça va nous booster pour la suite»

Dimanche, le Sporting d’Anderlecht s’est imposé par le plus petit écart à domicile face à l’Antwerp. Les Mauves ont décroché trois précieux points et signé un six sur six grâce à leur nouveau joueur, Paul Mukairu.

Sambi Lokonga : « C’est une victoire qui va faire du bien au groupe. Ça va nous booster pour la suite. Ils nous ont dominés mais on nous a reproché de ne pas prendre les trois points et aujourd’hui, on le fait alors on va s’en contenter ».

« On a fait face à une bonne équipe de l’Antwerp, avec de bons joueurs mais on va retenir la victoire. On savait qu’ils nous suivaient partout, homme contre homme. La reconversion était la clé. »