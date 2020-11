Kompany satisfait du succès d’Anderlecht face à l’Antwerp (1-0): «On avait les armes pour leur faire mal»

Grâce à Paul Mukairu, le Sporting d’Anderlecht a remporté son duel face à l’Antwerp et engrange une deuxième victoire de rang. Avec ce succès, les Mauves se rapprochent du top 4.

Vincent Kompany : « On avait un avantage, c’est qu’on avait la semaine pour préparer le match. L’Antwerp est bien coaché mais on a su gérer leurs points forts. On avait exactement les armes pour leur faire mal. En fin de compte, je suis satisfait de la prestation mature et du nombre d’occasions qu’on a eu. Je regardais la physionomie du match et je pouvais mettre mon équipe en bloc haut mais ce qu’on voulait c’était rester compact. C’était à eux de forcer la passe et on était capable d’être dangereux. On était dans leur tempo mais on n’avait aucune raison de changer cela. Il n’y a jamais l’intention de laisser le ballon mais les deux équipes avaient les armes pour faire mal ».