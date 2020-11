On l’a compris au terme des décisions du comité de concertation de vendredi : bien que largement ouverte, l’école sera, dès la mi-novembre, largement impactée par le (re)confinement partiel de la société belge. Sur ce sujet, il faut pourtant distinguer les enfants et les petits adolescents (les élèves de maternelle, primaire et première/deuxième secondaire) de leurs camarades des second et troisième degrés du secondaire (de la 3è à la 6è ou 7è année).