Télétravail obligatoire: quand suis-je autorisé à venir au boulot?

Ces dernières semaines, les politiques ont beaucoup tâtonné autour de la question du télétravail. Désormais, comme au printemps, il est obligatoire. Les employeurs récalcitrants ne pourront plus jouer sur les mots « recommandé, fortement recommandé, recommandé toutes affaires cessantes ». Une nuance tout de même : l’économie n’est pas à l’arrêt. Au printemps, si les distances ne pouvaient pas être respectées, c’était fermeture imposée. Cette fois tous les secteurs – même non essentiels – où le télétravail n’est pas possible bénéficieront d’une dérogation. Mais attention, les contrôles ont déjà commencé.