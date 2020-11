Standard – Ostende: les Rouches veulent renouer avec la victoire (direct à 18h15)

Après avoir essuyé des revers consécutifs face aux Rangers, à Saint-Trond et à Benfica, le Standard doit une sacrée revanche à ses supporters, toujours privés de stade. Dans leur antre de Sclessin, les Rouches n’ont d’autre choix que de renouer avec la victoire, sous peine de voir le top 4, synonyme de Playoffs 1, quelque peu s’éloigner.

À noter que le club liégeois a annoncé ce dimanche qu’un autre de ses jeunes joueurs, Damjan Pavlovic, avait été testé positif au coronavirus à l’issue de tests effectués vendredi. Deux autres jeunes de 19 ans, Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba, déjà testés positifs au Covid-19, le sont toujours. Par contre, Maxime Lestienne, Eden Shamir, Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et l’entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe ne figurent plus sur la liste des testés positifs.