Ronaldo inscrit un doublé pour son retour avec la Juventus: sa «Panenka» est géniale (vidéos)

De retour après après son test positif au Covid-19 révélé le 13 octobre, Cristiano Ronaldo a réalisé un doublé lors de la victoire 1-4 de la Juventus sur le terrain de Spezia, dimanche, dans le cadre de la sixième journée du championnat d’Italie.

Lorsque Ronaldo est monté au jeu, le score était de un but partout, après l’ouverture du score de Morata (14e) et l’égalisation de Pobega (32e).

Ronaldo est monté au jeu à la 56e minute. Trois minutes plus tard, lancé par Morata, il dribblait le gardien Provedel et redonnait l’avantage à la Juve (59e). Après un but de Rabiot (67e), le Portugais a fixé le score à 1-4 sur penalty, réalisant une ‘Panenka’ (76e).