Vers un retour de Franky Vercauteren à Genk après le départ probable de Jess Thorup à Copenhague?

Arrivé à Genk le 25 septembre en remplacement de Hannes Wolf (après un court intérim de Domenico Olivieri), et nanti d’un beau bilan (11 sur 15), Jess Thorup (50 ans) va probablement quitter le Racing dès ce lundi ! L’appel du pays semble en effet le plus fort, le FC Copenhague lui proposant le poste d’entraîneur principal. Dimanche, le RC Genk a reconnu « être en discussion avec le FC Copengahue, Jess Thorup et son entourage ». Il serait question d’une indemnité de 500.000 euros, ce qui paraît peu, le coach danois étant sous contrat jusqu’en juin 2023. La somme va sans doute gonfler un peu et tout le monde signera… La morale, elle, n’y trouvera évidemment pas son compte, mais on a l’habitude.