Confinement renforcé: le journal «Le Soir» disponible de plusieurs façons

Depuis plusieurs jours, de nouvelles mesures ont été prises par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus en Belgique. Seuls certains magasins sont autorisés à ouvrir. La rédaction du « Soir » s’est organisée afin de continuer à bien vous informer sur tous ses supports. La version papier du journal est disponible dans les librairies et dans les magasins alimentaires.

Il est aussi possible d’accéder à tous les reportages, entretiens et analyses de la rédaction du Soir via nos supports numériques (ordinateur, smartphone et tablette) ou d’opter pour notre formule « sur mesure » (numérique/papier) pour recevoir le journal chez vous à la maison le(s) jour(s) de votre choix à un tarif préférentiel.