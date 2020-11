D1A: Anderlecht a pu compter sur sa recrue Paul Mukairu pour venir à bout de l’Antwerp

On a longtemps cru qu’Anderlecht allait s’en mordre les doigts. Pas d’avoir encaissé un but dans les dernières minutes comme il en a bien trop souvent eu le tort depuis le début de la compétition mais bien d’avoir mal géré – doux euphémisme – de nombreuses situations offensives face à l’Antwerp, tombeur de Tottenham jeudi dernier. « On a eu beaucoup d’occasions et de situation dangereuses mais on ne réalisait pas toujours le bon dernier geste », analyse d’ailleurs avec à propos Vincent Kompany.

Que ce soit grâce aux décrochages de Nmecha ou aux arabesques de Tau, le Sporting s’est effectivement très souvent retrouvé en position avantageuse – parfois même en supériorité numérique – dans les trente derniers mètres adverses mais il y a trop souvent eu un mauvais choix dans la dernière passe ou le dernier geste. Jusqu’à faire naître une certaine frustration dans le chef de l’entraîneur du Sporting à voir ses ouailles autant vendanger et risquer de terminer une rencontre sans avoir défloré le marquoir.