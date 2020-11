Acheter belge et autrement, pas si simple

Six semaines de plus avec les volets fermés : les gouvernements incitent les commerçants à développer des alternatives de vente et les clients à privilégier la consommation locale. Pas si simple.

L’appel à « consommer belge » et local lancé lors du comité de concertation par Alexander De Croo, Jan Jambon, Elio Di Rupo, et relayé par le Syndicat des indépendants (SNI), vise à ne pas laisser le monopole des alternatives aux plates-formes internationales. Pas uniquement. « La nouveauté par rapport au précédent confinement, c’est que les commerçants qui le désirent peuvent continuer à faire des livraisons ou qu’on vienne chercher la marchandise à leur porte (click and collect). Et le but n’est pas uniquement de devoir passer par le Web mais aussi, simplement, de par le téléphone » nuance-t-on chez le ministre fédéral David Clarinval (PME, classe moyenne, indépendants…). « Chaque commerçant doit développer ses solutions, poursuit-on chez Comeos (fédération du commerce et des services). L’important, c’est que chacun peut continuer à livrer ou à servir en dehors de son magasin.