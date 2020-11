Une liste plus large de commerces ouverts pour le deuxième confinement

Quels magasins seront ouverts ce lundi et les jours prochains, puis pendant toute la deuxième période de confinement ? Un préambule s’impose : si le confinement est décrété jusqu’à la mi-décembre, les mesures prises à l’égard des commerces feront l’objet d’une évaluation à la fin du mois de novembre, rappelle David Clarinval (MR), ministres des Classes moyennes et des Indépendants. Avec de possibles réouvertures en vue ? Ne brûlons pas les étapes.

Les dispositions prises par le comité de concertation s’appuient sur la distinction entre commerces essentiels et commerces non-essentiels. Comme au printemps dernier, la première catégorie comporte des évidences : les magasins d’alimentation y compris les grandes surfaces dont c’est l’activité première et les night-shops, les stations-service, les garages et les magasins de vélos pour les réparations ou les pharmacies, bien sûr…