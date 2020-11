Les Zèbres s’installent à nouveau au sommet de la D1A

Double bonne opération pour le Sporting de Charleroi ce week-end. Victorieux du Cercle de Bruges, les Zèbres se relancent et reprennent officiellement les commandes du championnat. Et ce, avec un match en moins au compteur…

Près d’un mois et demi sans succès, c’est long. Très long. Surtout quand on est une équipe du haut de tableau. Ce samedi, le Sporting de Charleroi a (enfin) renoué avec la victoire en championnat contre le Cercle de Bruges (3-0), rangeant ainsi au placard les mauvais souvenirs des défaites contre le Standard et Genk. Sans oublier, évidemment, la grosse désillusion vécue sur la scène continentale.

Mais, au-delà de l’euphorie et la confiance qui ont regagné le vestiaire carolo, les Zèbres ont surtout retrouvé officiellement leur première place au clssement de la Jupiler Pro League, laissée d’abord à Bruges puis à l’Antwerp. Profitant des faux pas de leurs concurrents directs (les Blauw en Zwart ont galvaudé des points à domicile contre Malines et l’Antwerp s’est incliné en terres anderlechtoises), les hommes de Karim Belhocine réalisent la bonne opération du week-end.