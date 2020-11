Masque: la règle change à la RTBF (vidéo)

Dès ce lundi, les téléspectateurs devront s’y habituer : le masque sera désormais obligatoire pour un animateur ou présentateur lors des émissions en direct sur la RTBF, et qui accueilleront au moins un invité. Ce qui est souvent le cas du JT. « Nos studios ne sont pas devenus plus dangereux mais nous estimons que le service public doit s’adapter et montrer l’importance de certains gestes », a expliqué Sacha Daout ce dimanche soir, en enfilant un masque.

Ainsi, après une séquence avec Laurent Henrard qui reprenait d’excellentes infographies du quotidien espagnol El Pais pour illustrer la façon dont peut se propager le coronavirus dans certaines situations, le présentateur a gardé son masque jusqu’au départ du plateau du journaliste… en espérant ne pas être (trop) gêné par la buée. A voir ci-dessous...