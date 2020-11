Les règles d’hygiène en première ligne contre le virus

Elles sont six. Six règles d’or à respecter qui sont autant de boucliers contre le sras-cov 2. Sciensano, Sophie Wilmès, Frank Vandenbroucke et bien d’autres les ont maintes fois ânonnées. Rappelons-les : le respect des règles d’hygiène, la préférence donnée à la pratique en extérieur des activités, une attention particulière pour les personnes vulnérables, le souci des distances interpersonnelles (1,5 mètre minimum), la limitation des contacts rapprochés et l’observation des règles de rassemblements. Ces précautions se recoupent fatalement à certains moments. Frappées du bon sens à tous les coups, fastidieuses en certaines occasions, elles restent le meilleur moyen de contrer la maladie. Pour commencer, voici quelques règles d’hygiène de base.

1