Bonne nouvelle pour Wout Van Aert: il va reprendre l’entraînement lundi

Van Aert pense lentement à la saison de cyclo-cross et à l’année 2021. Ces deux dernières semaines, il s’est limité à quelques sorties à vélo avec des amis et à quelques joggings. « Je ne peux pas vraiment rester calme », a-t-il confié dimanche lors d’une visioconférence avec la presse. « Sarah a également dit que je n’étais pas vraiment calme. Avant, je pouvais le rester mais cela a beaucoup changé depuis ma mauvaise chute l’année dernière. Je n’ai pas vraiment eu besoin de deux semaines sans vélo et j’ai continué à m’occuper. Ce n’est pas que nous puissions faire beaucoup d’autres choses à cause du coronavirus en ce moment. Alors, on fait du vélo », a plaisanté Van Aert.