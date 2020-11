La victoire du Standard face à Ostende ternie par la blessure de Zinho Vanheusden

S’il retrouvait Nicolas Raskin et Michel-Ange Balikwisha, testés négatifs vendredi, mais aussi Maxime Lestienne, appelé à remplacer Boljevic au cœur de la deuxième mi-temps, le Standard, à défaut d’un peu de sang frais, n’en a pas pour autant retrouvé toutes ses sensations, dimanche face à une équipe d’Ostende qui a crânement joué sa chance. Mais bien, et c’était l’essentiel, le goût de la victoire, sensation qui boudait ses joueurs depuis le 4 octobre et le succès décroché dans le choc wallon à Charleroi (1-2), tout en permettant à Arnaud Bodart de signer une clean sheet que le gardien liégeois attendait depuis le 17 septembre et la facile victoire obtenue en Europa League face à Bala Town.