Pro League: les Red Panthers en progrès constants

Le bilan était des plus contrastés dans le camp belge à l’issue de ce week-end de Pro League.

Avec 1 point sur 6 face à la Grande-Bretagne mais surtout des prestations plutôt séduisantes face à la 5e nation mondiale, les Panthères pouvaient nourrir certains regrets au moment d’analyser leurs 2 duels. Pour la capitaine Barbara Nelen, il était surtout essentiel de replacer ces performances dans leur contexte de reconstruction après la non-qualification pour les Jeux de Tokyo. « Nous entamons un nouveau cycle. Nous pouvons, dès lors, nous montrer satisfaites des 2 prestations malgré cette maigre récolte de points. Aujourd’hui, nous portons notre attention sur l’énergie et sur l’effort que nous mettons dans les rencontres. Il ne faut pas oublier que nous avons également dû nous passer de 3 bonnes joueuses (NDLR : Ambre Ballenghien, Justine Rasir et Charlotte Englebert) pour cette double confrontation. Enfin, dimanche, nous avons commis une petite erreur tactique en toute fin de 3e quart et cela nous a coûté le match. »