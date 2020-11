Météo: un temps automnal pour commencer la semaine

La nébulosité sera abondante lundi matin, avec quelques faibles pluies ou bruines par endroits, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM). Le temps deviendra plus sec avant qu’une zone de pluie n’aborde le littoral et traverse le pays d’ouest en est au cours de l’après-midi.

En fin d’après-midi, un temps plus sec et des éclaircies reviendront par l’ouest.

Les températures seront élevées pour la saison avec des maxima de 15 à 17 degrés sur les hauteurs ardennaises, et de 18 à localement 20 degrés ailleurs. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort dans l’intérieur, et fort à très fort au littoral, avec des rafales jusque 75 km/h, voire localement un peu plus.