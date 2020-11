Confinement: lire pour vivre d’autres vies que la sienne

Confiner, c’est s’isoler. Réduire ses contacts sociaux, diminuer les sorties pour les achats, garder ses distances, ne recevoir qu’une personne chez soi. Dur. Très dur. Pour tenter de s’en sortir, pour ne pas rester (trop) stressé, pour avoir d’autres horizons que les murs de son appart, le livre est sans doute le meilleur des moyens, même s’il n’est pas le seul. Lire un livre, c’est s’évader, découvrir d’autres mondes, partager d’autres expériences, s’identifier à d’autres personnages, vivre d’autres vies que la sienne. Ce qui embarque le lecteur dans des aventures, des péripéties, des itinéraires des voyages qui le réjouissent, et cette dimension d’amusement est importante. Ce qui entraîne en même temps l’empathie, la comparaison, la relativité, la mise en distance de sa propre vie et la réflexion sur la façon dont on la mène.