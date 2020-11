Alors que la Stib a présenté récemment les nouvelles rames de métro, qui seront mises en circulation d’ici 2022, la société a décidé de donner un coup de jeune aux métros les plus vieux. L’intérieur de deux rames des lignes 2 et 6 a été totalement redécoré avec des images de la Grand-Place et de la Place Poelaert. Dix autres rames doivent encore bénéficier d’un relooking.