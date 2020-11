Ligue des Champions: l’expérimenté Skomina au sifflet de Club Bruges - Borussia Dortmund

Skomina, 44 ans, est un arbitre de premier plan. International depuis 2002, il a officié lors des finales de Supercoupe de l’UEFA 2012 entre Chelsea et l’Atlético, de l’Europa League 2017 entre l’Ajax et Manchester United et de la Ligue des Champions 2019, entre Tottenham et Liverpool.

Le Slovène a déjà dirigé une rencontre du Club de Bruges, lors du match aller des quarts de finale de l’Europa League 2014-2015 contre le club ukrainien du FK Dnipro (0-0).

Dario Skomina a aussi arbitré les Diables Rouges à quatre reprises, notamment lors de la cinglante défaite de l’équipe nationale contre le pays de Galles en quarts de finale de l’Euro 2016. C’est lui aussi qui avait mené la rencontre entre l’Angleterre et la Belgique, remportée par les Diables 1-0, lors de la phase de groupes du Mondial 2018.