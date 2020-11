Solvay et Boeing signent un nouveau contrat de fourniture à long terme

Solvay s'est vu attribuer un nouveau contrat de fourniture à long terme par le constructeur aéronautique Boeing, annonce le groupe chimique lundi. L'accord concerne des matériaux pour tous les programmes commerciaux et de défense de Boeing, pour des applications comprenant des structures primaires et secondaires des aéronefs, ainsi que des intérieurs et des revêtements.

Solvay fournit à Boeing un large éventail de matériaux de pointe, dont des composites thermodurcis et thermoplastiques, des adhésifs et des films de revêtement, fabriqués dans ses usines aux États-Unis, en Europe et en Chine, précise le groupe.

"Nous sommes fiers de continuer à soutenir les programmes de Boeing grâce à notre large gamme de technologies composites et adhésives, essentielles à l'innovation dans la conception et la fabrication des avions", se félicite Carmelo Lo Faro, président de l'unité Composite Materials de Solvay. "Le renouvellement de notre contrat nous permettra de renforcer la relation que Solvay entretient avec Boeing depuis plus de 30 ans."

"Ce contrat permet à Boeing de sécuriser son approvisionnement en matériaux pour tous ses programmes stratégiques et nous apporte une certaine stabilité en ces temps incertains", ajoute Elizabeth Lund, vice-présidente et directrice générale de la chaîne d'approvisionnement de Boeing Commercial Airplanes.