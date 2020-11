Theo Bongonda se lâche sur Instagram après le départ de Jess Thorup pour Copenhague

Double buteur vendredi contre Eupen, Theo Bongonda a réagi vigoureusement au départ de Thorup sur les réseaux sociaux. Le joueur de 24 ans a adressé son doigt majeur virtuel au coach danois sous une publication instagram d’ElevenSports qui annonçait la signature de Thorup à Copenhague.

Lundi matin, l’officialisation de la signature de Thorup au Danemark a également fait réagir le Racing Genk qui a confié provisoirement la direction de l’équipe premièer à Domenico Olivieri. « Nous sommes surpris et déçus et regrettons que Jess nous quitte pour un autre défi après une si courte période et une série d’excellents résultats. »

Arrivé dans le Limbourg après son expérience à Gand, Thorup n’est resté que 39 jours au Racing Genk.