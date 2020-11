Gerd Müller, malade d’Alzheimer, est «proche de la fin» à la veille de son 75e anniversaire

Müller vit dans une maison de retraite et reçoit quotidiennement la visite de sa femme, qui lui a dit qu’elle essaierait de lui parler «avec des mots lents et clairs» et regarder la télévision avec lui le jour de son anniversaire comme n’importe quel autre jour.

«Il a toujours été un combattant, toujours courageux, tout au long de sa vie. Gerd glisse vers sa fin», a déclaré Uschi Müller.

«Il est calme et paisible, et je ne pense pas qu’il ait à souffrir... J’ai l’espoir qu’il ne puisse pas penser à son sort, à une maladie qui prive une personne de sa dernière dignité».

Le Bayern Munich, club de longue date de Mueller, a rendu sa maladie publique à l’occasion de son 70e anniversaire en 2015.