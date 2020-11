Ligue des Champions: les 5 matches à ne pas louper de la 3e journée

Les deux premières journées de la Ligue des Champions ont livré leurs verdicts avec certains gros calibres qui avancent d’un pas assuré et d’autres qui bégaient un peu. Cette troisième journée charnière pourra permettre d’y voir plus clair à mi-parcours. Voici les 5 matches à ne pas louper.

Real Madrid – Inter : Mardi 21h

Match de gala dans le groupe B entre le Real Madrid et l’Inter mardi soir. Alors qu’on les attendait plus autoritaires dans ce groupe, les deux équipes ont marché sur des œufs en ce début de compétition. Les Italiens n’ont collectionné que deux partages dans des matches face au Shakhtar Donetsk et au Borussia Mönchengladbach où ils méritaient bien plus. Les Espagnols ont quant à eux perdu contre les Ukrainiens et ramené un point in extremis face à Mönchengladbach.