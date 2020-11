Les images impressionnantes d’un métro suspendu dans le vide aux Pays-Bas

Ce dimanche soir, un métro de Spijkenisse dans la banlieue de Rotterdam ne s’est pas arrêté à temps et s’est retrouvé dans le vide à 10 mètres au-dessus du sol. Alors qu’il arrivait dans la station De Akkers, le terminal de la ligne, le conducteur a perdu le contrôle du métro qui a transpercé un mur de béton, et continué sa course hors des rails pour être finalement arrêté par une statue monumentale représentant la queue d’une baleine.

Heureusement, le métro ne transportait aucun passager et le conducteur n’a pas été blessé mais il a dû être extirpé du véhicule par les services de secours. Le train est toujours dans un équilibre précaire au-dessus de l’œuvre d’art : les autorités réfléchissent à la meilleure manière de descendre les wagons.