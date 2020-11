Ligue des Champions: Joao Félix, patron en puissance à l’Atlético Madrid

« Quand il le veut, il te gagne un match. Il prend le ballon et il part tout seul devant». «Qu’est-ce qu’il est fort, mon Dieu...». Cette conversation entre Saul Niguez et le gardien de but Jan Oblak, captée mardi à la mi-temps du match contre Salzbourg, montre toute l’admiration portée à Joao Félix par ses équipiers.

Le «Menino de Ouro» («garçon en or», en portugais) assume son statut: après une première saison mitigée à Madrid et malgré une concurrence féroce en attaque, Joao Félix est en train de devenir, à 20 ans seulement, le patron offensif d’un Atlético Madrid sorti de sa torpeur.

Longtemps critiqué pour son manque d’efficacité et de régularité malgré un talent indéniable balle au pied, le jeune international portugais (10 sélections) semble avoir passé un cap cette saison.