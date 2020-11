Deceuninck - Quick Step ne «cherche plus de coureurs» pour 2021 malgré les nombreuses demandes

La crise du coronavirus n’a pas seulement changé le cours de la saison, le marché des transferts dans le milieu cycliste est affecté et demeure très actif. «Je ne cherche pas de coureurs», a déclaré Patrick Lefevere, le manager général de Deceuninck-Quick Step, «mais de nombreux coureurs me cherchent».

La crise du Covid-19 fait sentir ses effets dans le peloton. De nombreux coureurs ont fait leurs adieux au cyclisme ces dernières semaines comme Jürgen Roelandts, Serge Pauwels et Nikolas Maes pour ne citer que quelques Belges. La formation CCC a renoncé à poursuivre ses activités et sa licence WorldTour a été vendue à Circus-Wanty Gobert. Il n’y a toujours pas de certitude sur l’avenir de NTT Pro Cycling en WorldTour l’année prochaine. De plus, beaucoup d’équipes doivent se contenter d’un budget réduit et donc, plus que jamais, de nombreux coureurs sont encore à la recherche d’une équipe pour l’année prochaine.