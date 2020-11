Les dix nominés pour le titre d’athlète masculin de l’année 2020 sont connus

Les candidats ont été choisis par un panel international d’experts en athlétisme. Les nominées féminines seront annoncées mardi. Les prix seront attribués virtuellement le samedi 5 décembre.

Le jury a choisi les Américains Donavan Brazier, Ryan Crouser et Noah Lyles. En 2020, Brazier a été l’homme le plus rapide sur 800 mètres, en salle comme en plein air. Crouser a été invaincu dans dix compétitions de lancer du poids et Lyles a été l’homme le plus rapide sur 200 mètres. Lyles a également été invaincu en cinq finales.