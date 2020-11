Tour d’Espagne: à nouveau en rouge, Carapaz a «préparé du mieux possible» le chrono de mardi

« Je vais la faire très calme aujourd’hui (lundi, ndlr) car le chrono de mardi est très dur», a déclaré l’Équatorien, leader avec une avance ténue de 10 secondes sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Ce contre-la-montre individuel de 33,7 km entre Muros et le Mirador Ézaro, qui se ponctuera par une violente bosse de 1,8 km à 14% de moyenne, pourrait à nouveau faire bouger les lignes après deux intenses semaines de course.

«Je me suis préparé du mieux que je pouvais, je vais rester calme et je pense que je vais bien marcher. Mais la dernière semaine est encore longue et il reste beaucoup de montagne», a dit Carapaz, vainqueur du Tour d’Italie 2019, cité sur le site de son équipe.