Thomas Chatelle: «Le Real Madrid a besoin d’un joueur comme Eden Hazard pour amener de la percussion»

Le Real Madrid (4e avec 1 point) et l’Inter (3e avec 2 points) se trouvent dans une position délicate avant de croiser le fer ce mardi. Pour les deux formations, la défaite est plus que jamais proscrite.

Thomas Chatelle, ce choc est très particulier puisque ces deux mastodontes européens sont déjà au pied du mur…

C’est un groupe B à l’envers, avec le Shakhtar qui confirme être un sérieux poil à gratter et Mönchengladbach qui surprend son monde suite aux partages contre le Real et l’Inter. Pour moi, les Madrilènes et les Milanais sont en danger dans la course à la qualification. D’autant qu’ils ne sont pas vraiment au sommet de leur forme.

Eden Hazard a brillé pour son retour avec un but contre Huesca. Etait-il l’élément manquant du Real Madrid ?