Le football amateur à l’arrêt: on ne jouera plus de la Nationale 1 à la P4 cette année

En raison des mesures gouvernementales renforcées, lesquelles sont en vigueur depuis dimanche soir et sont d’application jusqu'au 13 décembre 2020, seules les compétitions professionnelles peuvent se poursuivre, ainsi que les entraînements et les matches amicaux des U6 aux U13 inclus.

Ce lundi matin, en concertation avec l'ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League, la cellule de crise de l'URBSFA a décidé que les compétitions interrompues pourront reprendre au plus tôt au début du mois de janvier 2021. « De cette façon, nous tenons compte du temps qui est nécessaire pour reprendre les entraînements et disputer des matches amicaux avant la reprise des championnats. Notre intention est toujours de pouvoir boucler le calendrier complet d'ici la fin de la saison.

Les compétitions du football professionnel en 1A, 1B et la Women’s Super League continueront à être disputées sans public. Des protocoles ont été conclus à cet effet avec le gouvernement. L'organisation des matchs de la Coupe de Belgique fera encore l'objet de discussions.