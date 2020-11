Zidane avant le choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Inter Milan: «Hazard est important pour nous»

Dos au mur avec un point en deux journées de Ligue des champions, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard est à la veille d’un duel crucial contre l’Inter, qui devra plus que vraisemblablement se passer de Romelu Lukaku. « C’est une finale et nous allons l’aborder comme telle. Ce sont trois points et nous allons tenter de les prendre », a déclaré l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane lundi en conférence de presse.

Ce duel entre Madrilènes et Milanais constitue assurément le choc de cette semaine en Ligue des champions. L’entraîneur français est bien conscient que la tâche s’annonce difficile. « C’est un adversaire que nous connaissons. C’est un match compliqué car c’est une bonne équipe, physique et qui joue bien au football. Ce sera un autre match de plus, très difficile ».