La terrible blessure subie par Zinho Vanheusden dimanche contre Ostende n’est pas simplement une tuile sportive pour le Standard, qui perd là son capitaine et l’un de ses meilleurs joueurs depuis le début de saison, elle est également un gros coup dur pour le clan Vanheusden sur le plan psychologique.

« Lui, ça va toujours. Mentalement, il est très fort et sa famille est présente autour de lui pour le soutenir », nous raconte son papa Johan. « Mais c’est clair qu’il est très déçu. Le Standard est deuxième du classement, encore engagé en Coupe d’Europe et en Coupe de Belgique, et puis il y a aussi l’équipe nationale. C’est la deuxième fois pour lui que sa saison se termine brutalement. Il n’a jamais eu de petite blessure. C’est dur pour lui. »