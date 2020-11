Lukas Dhont: «Voir les films d’autres réalisateurs m’a permis de me découvrir»

Le réalisateur Lukas Dhont (« Girl ») a composé sa cinémathèque idéale de 50 films, réalisés avant 2005, pour une plateforme VOD maintenant disponible en Belgique. Des films qui ont influencé son travail et sa vision du cinéma.

Avez-vous toujours rêvé de savoir quels étaient les films formateurs de votre réalisateur/réalisatrice préféré ? Et comment ils avaient eu une influence sur sa construction en tant qu’artiste ? Ce point de vue résume en quelque sorte la démarche de La Cinetek, ou « La Cinémathèque des réalisateurs » (lire ci-dessous), un catalogue exclusivement composé de films sélectionnés et commentés par des réalisateurs. Ainsi, chaque mois, un nouveau cinéaste compose sa cinémathèque idéale et dévoile 50 films, réalisés avant 2005, qui ont influencé son travail.