Coronavirus: les pharmaciens sont prêts pour réaliser eux-mêmes les tests

Un symptôme du Covid ? Un gros doute sur le fait d’avoir fréquenté une personne à risque, malgré l’absence de notification sur votre appli Coronalert ? Une simple visite à la pharmacie pourrait bientôt vous rassurer. En France, c’est même déjà possible. Depuis le week-end dernier, les pharmaciens sont équipés et ont la possibilité de réaliser des tests antigéniques gratuitement et sans ordonnance. Via un écouvillon (sorte de gros coton-tige) qu’on enfonce dans le nez, ils peuvent vous dire en moins d’une demi-heure, si vous êtes positif au coronavirus. Ce lundi, la Suisse a suivi ce mouvement, s’inscrivant dans cette nouvelle stratégie reposant sur les tests rapides, la même qui est vivement encouragée par les autorités européennes mais aussi l’Académie royale de médecine de Belgique.