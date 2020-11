Cacophonie autour de l’interdiction des visites de biens immobiliers

Le suspens aura durant toute la journée et à l’heure de boucler ses lignes, le bras de fer était toujours engagé… En toile de fond, le sort des visites de biens immobiliers. Autorisées ? Interdites ? Au cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), on assure qu’elles ne sont plus possibles, et ce pour six semaines. « L’idée est toujours de limiter les contacts le plus possible. Mais les visites virtuelles sont autorisées », nous explique une porte-parole. Même confirmation au SPF Economie.

Pas de mention dans les textes