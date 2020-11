Le Standard perd Zinho Vanheusden pour six mois

1 Le diagnostic : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit

Les cris de douleur, perçants, glaçants et insoutenables, de Zinho Vanheusden résonnent encore à Sclessin. On jouait la 19e minute du match entre le Standard et Ostende dimanche, lorsque dans un contact a priori anodin avec Makhtar Gueye, le jeune défenseur limbourgeois se tordait le genou droit et s’écroulait, hurlant à même le sol sa douleur mais aussi toute sa détresse. Il était emmené quelques minutes plus tard en civière dans le vestiaire liégeois où Johan, son père, en larmes lui aussi, le rejoignait très rapidement. La décision était prise de ne pas transporter le capitaine du Standard en urgence à l’hôpital, le genou touché étant trop sensible pour être manipulé. Accompagné de son paternel, Vanheusden rentrait donc chez lui.