Tour de France: Mathieu van der Poel pense viser une victoire d’étape, mais ne fait aucun plan sur 2021

Le Tour de France 2021 a été présenté dimanche soir et Mathieu van der Poel avoue n’avoir pas encore étudié tout le parcours, jetant surtout un coup d’œil sur les étapes programmées lors de la première semaine. « J’ai des chances surtout lors de cette première semaine. Les deux premières étapes présentent un profil favorable aux puncheurs. Mais gagner les premières étapes, c’est tout sauf une sinécure. Presque tout le peloton veut saisir sa chance », a confié le Néerlandais, 25 ans, dans un communiqué transmis lundi par Alpecin-Fenix. « Je ne regarde pas le nombre d’étapes où j’aurais des chances. Notre équipe vise une victoire d’étape. Quand on voit le nombre d’équipes qui reviennent les mains vides après trois semaines de course, gagner une étape signifierait que notre Tour est réussi. Déjà, nous avons travaillé très dur pour arriver là et on peut en être très fier. »