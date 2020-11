David Goffin doit une revanche à Paris

Mais après quoi ? Un énième coup dans l’eau en cette fin de saison trop longue pour le nº1 belge ou un dernier coup d’éclat, histoire de faire un pied de nez à cette saison 2020 à oublier, tout en tournant la page sur une note positive, avant d’ouvrir le livre 2021 ?

Soyons clairs, le Liégeois ne débarque pas en bord de Seine avec le vent en poupe, que du contraire. Sa dernière visite parisienne ne lui avait déjà pas laissé que de bons souvenirs après un non-match et un fameux coup de blues face à Jannik Sinner à Roland-Garros, le 27 septembre. Il reste sur quatre défaites d’affilée (ça ne lui était plus arrivé depuis 2013), se remet tout juste du coronavirus, toujours très pâle à Anvers et encore forfait au tournoi de Vienne la semaine dernière, et arrive dans un tournoi qui ne lui a jamais vraiment réussi.