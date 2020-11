Ikea se lance sur le marché de l’occasion

Les familiers des hypermarchés Ikea, ces entrepôts cernés de parkings géants qui ont poussé aux quatre coins de la planète et dans lesquels on a souvent du mal à trouver son chemin, seront peut-être un peu déboussolés. Certes la devanture de cet « Ikea » consacré aux produits d’occasion est ornée du célèbre logo bleu et jaune, les couleurs de la Suède. Les allées sont de même balisées par les grands classiques de la marque, aux noms parfois imprononçables mais qui meublent aujourd’hui des millions d’intérieurs, comme les étagères Kallax, la table Lövet ou le fauteuil Poäng. « Nous avons la même présentation et la même communication que dans un magasin habituel, pour que les clients se sentent chez eux », jure Jonas Carlehed, responsable du développement durable d’Ikea Suède. Mais ici, point besoin de plan pour s’orienter, ou pour monter les meubles : la surface de vente ne fait que soixante-douze mètres carrés, et les articles sont prêts à l’usage, puisqu’ayant déjà eu un propriétaire. «