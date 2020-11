"En ce moment, il n'y a plus que quelques FlixBus au départ et vers la Belgique, nous avons fortement limité l'offre. Actuellement nous roulons surtout entre les Pays-Bas et la Belgique et nous avons, surtout durant le week-end, quelques liaisons vers Londres", explique une porte-parole de FlixBus Benelux. "Dans les prochaines semaines, nous proposerons probablement encore moins de connexions."