Revoilà les transferts… version covid

Les transferts nord-sud ont longtemps évoqué une manne financière. Aujourd’hui, quand on parle de transferts, on parle de patients, transférés d’un hôpital à un autre.

Humeur

Il fut un temps, pas si lointain, où lorsqu’on parlait en Belgique de « transferts », on évoquait ces milliards d’euros passant annuellement de la Flandre à la Wallonie et à Bruxelles, via la sécurité sociale notamment. Le coût de la solidarité interpersonnelle, que chacun chiffrait un peu selon ses intérêts, et qu’une estimation récente pointe à 6,3 milliards.

Il fut un temps, voici quinze ans, où Bart De Wever affrétait douze camions remplis de faux billets de 50 euros, pour les déverser au pied de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu. Jugeant piquant d’illustrer ainsi ces transferts Nord-Sud qu’il dénonçait.