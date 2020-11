BNP Paribas: légère baisse du bénéfice net au troisième trimestre

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur bancaire, s'élève à 10,88 milliards d'euros, en progression de 2,1% à périmètre et change constants.

"Dans un contexte économique présentant des dynamiques différenciées selon les zones géographiques et les secteurs, BNP Paribas fait preuve de résilience grâce à sa solidité financière, à sa diversification et à la puissance d'exécution de ses plateformes", commente Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général, cité dans un communiqué.

La banque, maison-mère de BNP Paribas Fortis, a cependant augmenté ses provisions de près de 50%, à plus de 1,2 milliard d'euros, à fin septembre - un coût du risque toutefois en baisse de 202 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020.

Les différentes branches d'activités de la première banque européenne ont connu des destins différents.

La banque de financement et d'investissement a vu son chiffre d'affaires grimper de 17,4% sur un an, avec une "hausse des revenus dans tous les métiers et toutes les régions".