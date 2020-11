«DYSXS»: le dessin, le virtuel et le sacré

Le dessin en petit format, Justine Jacquemin en raffole et ne s’en cache pas : depuis la création de la galerie en 2002, les œuvres sur papier y tiennent le haut du pavé, aux cimaises comme dans les foires spécialisées. La directrice confie en avoir acquis pour elle-même un certain nombre pendant le confinement, suivant le flux des ventes spontanées ou plus organisées qui ont fleuri sur le web. « C’était chaque fois un moment de joie dans ma journée, quand le paquet arrivait par la poste et que l’art arrivait à la maison de cette façon » raconte-t-elle. De là lui est venue l’idée de mettre en place une plateforme pour ses propres artistes avec « DYSXS », qui privilégie les œuvres uniques de petit format à un prix abordable.