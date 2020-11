Jeanne Moreau, icône immortelle

Du 16 au 22 octobre, la collection de robes et de photos de l’actrice française s’est entièrement éparpillée online. Succès total au profit de sa Fondation.

Helmut Newton, deux tirages annotés (c. 1980), adjugés 2.860 euros. - Helmut Newton

Le vrai chic, le voilà. 100 % des lots envolés à la vente événement de la Collection Jeanne Moreau, pour un total de 216.112 euros, soit le triple de son estimation. Et le tout, au profit de la Fondation Jeanne Moreau, qui favorise l’accès des plus jeunes au théâtre, au cinéma et à la chanson.

Parmi les plus belles enchères, un dessin de l’actrice par le légendaire Karl Lagerfeld a multiplié par dix son estimation à 4.680 euros tandis qu’un cliché d’Henri Cartier-Bresson immortalisant, en 1978, Jeanne Moreau riant aux éclats, obtient le plus haut prix du chapitre dédié aux photographies. Un chanceux collectionneur asiatique l’a acquis pour 3.640 euros.