Ferrari vise désormais la partie haute de ses prévisions pour 2020

Selon le fournisseur d'informations économiques Factset Estimates, les analystes tablaient sur 147 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires a lui diminué de 3% à 888 millions d'euros, un chiffre en revanche un tout petit peu moins bien qu'anticipé (895 millions), a précisé Ferrari mardi dans un communiqué.

Les livraisons de voitures ont diminué de 6,5% par rapport à l'an passé, avec 2.313 bolides remis. La chute a été plus marquée en Amérique (-34,7%) et dans la région Chine-Hong Kong-Taïwan (-25,2%), tandis que l'Europe a connu une hausse des livraisons de 12,7%.

Les revenus provenant de la vente de voitures ont baissé de 2,6% et ceux liés à la sponsorisation et à la marque de 30,9% en raison de la réduction des compétitions en Formule 1 et de la moindre fréquentation de ses magasins et musées.