Nouvelle série Netflix, « Emily in Paris », cartonne. Parce qu’on l’aime et qu’on la déteste.

Qu’est-ce qu’elle est agaçante cette nouvelle série Netflix hyper girly et romantique, réalisée par Darren Star, créateur de Beverly Hills 90210 et Sex and the city. Comme une friandise dont on sait que ce n’est pas top pour la ligne ou les dents mais tant pis. Car malgré l’avalanche de clichés dans chacun des dix épisodes, qui feront sourire les non-Parisiens mais pas du tout les Parisiens, elle rend gentiment accro comme la jeune Emily à ses selfies et ses tenues tape-à-l’œil.